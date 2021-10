Festival de Animação começa na Cinemateca Capitólio nesta quinta-feira

Em parceria com a Aliança Francesa de Porto Alegre, com apoio da Cinemateca da Embaixada da França e do Institut Français, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) promove o Festival de Cinema de Animação a partir desta quinta-feira (21). Até 9 de novembro, a programação apresenta o ciclo Tudo é político!, com cinco destaques contemporâneos em torno de questões históricas de países como Líbano, Espanha, Camboja, França e África do Sul.

O diretor francês Aurel vem Porto Alegre para comentar, em 9 de novembro a sessão de Josep, história de amizade no contexto da ditadura Franquista na Espanha, que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes em 2020 e foi apresentado no tradicional Festival de Annecy.

Também serão exibidos clássicos realizados por nomes consagrados da animação francesa como René Laloux, Paul Grimault e Jean-François Laguionie, além do ciclo Best of 2020-21!, com seis curtas de animação selecionados e premiados durante o ano em eventos como Oscar, César, Annecy, Clermont-Ferrand e Premiers Plan d'Angers.

A Sessão Vagalume, realizada pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, para crianças de todas as idades, apresenta o programa Ao Ar Livre, com oito pequenas histórias animadas vivenciadas em montanhas, jardins e florestas. Mais informações: https://www.capitolio.org.br/eventos/4611/sessao-vagalume-ao-ar-livre/.

O valor do ingresso para as atrações é R$ 10,00.

A Cinemateca Capitólio e o Cineclube Academia das Musas, coletivo que estuda obras dirigidas por mulheres, promovem duas sessões especiais do Projeto Raros no fim de outubro. Nesta sexta-feira (22), às 19h30min, será exibido The Student Nurses, uma subversão do cinema exploitation dirigido por Stephanie Rothman, com produção de Roger Corman. No dia 29, também às 19h30min, será apresentado o longa francês Simone Barbès ou a Virtude, de Marie-Claude Treilhou. As sessões têm entrada franca.

Já no sábado (23), às 17h, ocorre no local uma sessão de pré-estreia do filme mexicano Sanctorum, de Joshua Gil. O valor do ingresso é R$ 16,00.