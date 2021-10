Revitalizado, Teatrão de Canela será reinaugurado nesta sexta-feira

Com a abertura do Sonho do Natal, tem reinauguração, nesta sexta-feira (22), o Teatro Municipal de Canela, o Teatrão. Com o apoio do Grupo Golden Propriedades de Lazer (também patrocinador dos principais eventos de Canela e Gramado em 2021, incluindo o Sonho de Natal e o Natal Luz), a revitalização vai impactar diretamente os segmentos cultural, turístico e de eventos da Serra.

A recuperação do espaço incluiu a instalação de um novo sistema de som, luz e projeção. O palco está sendo revitalizado, e uma decoração especial está sendo instalada. Outra melhoria de destaque é a acústica do Teatrão, que foi refeita. A nova infraestrutura contará com Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) regularizado, além de dispor de saídas de emergência.