Exposição de Bruno Novelli em Porto Alegre recebe visitas até 28 de novembro

Está aberta desde esta quarta-feira (20), na Galeria Xico Stockinger da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736 - 6º andar), a exposição Tesouro das feras, do artista cearense Bruno Novelli. Promovida pelo Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) e com curadoria de Chico Soll, a mostra está aberta para visitação de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h, até o dia 28 de novembro.