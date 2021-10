Longa mais ambicioso de Denis Villeneuve, 'Duna' chega aos cinemas brasileiros

Esperada adaptação para o cinema do best-seller de Frank Herbert, Duna chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21). Dirigido por Denis Villeneuve, o longa mergulha em um universo entre a ficção científica, o épico e a fantasia, em uma jornada de herói que fala da superação do medo como chave para a sobrevivência.

Duna se passa no futuro distante, no qual a humanidade domina partes significativas do Universo conhecido na forma de feudos planetários. O longa conta a história de Paul Atreides (Timothée Chalamet), jovem filho do nobre Leto Atreides (Oscar Isaac), que viaja com parte da sua linhagem até Arrakis, planeta desértico considerado um dos mais perigosos do Universo. Como pano de fundo, a acirrada disputa para controlar o fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta: o melange, uma especiaria capaz de potencializar a mente humana e prolongar a vida de quem o consome.

Leto passa a conduzir, em nome da Casa Atreides, a mineração da especiaria, em meio a uma intrincada rede de disputas políticas e sempre enfrentando a ameaça dos gigantescos vermes que vivem no solo arenoso de Arrakis, também conhecida como Duna. Após serem vitimados por uma traição, Paul Atreides e Lady Jessica (Rebecca Ferguson), filha da Casa Bene Gesserit e concubina do duque Leto, entram em contato com os misteriosos Fremen, habitantes quase lendários do inóspito planeta.

A complexa história de Duna surgiu em livro em 1965, e já foi alvo de outras tentativas de adaptação para o cinema - a mais notória, conduzida por David Lynch e levada às telas em 1984. Admitindo que se trata do projeto mais ambicioso de sua carreira, Villeneuve (consagrado por obras como Blade Runner 2049 e A chegada) espera realizar uma segunda parte do filme, ainda sem data de lançamento definida.