Marcelo Corsetti apresenta novo trabalho na Sala Jazz Geraldo Flach

Em evento virtual, a Sala Jazz Geraldo Flach recebe nesta sexta-feira (22), às 20h, o premiado guitarrista, compositor e produtor Marcelo Corsetti para o lançamento do show Kaynakani. O músico divide o palco com Luke Faro na bateria, Henrique Mello no contrabaixo e Melissa Souza no piano.

Kaynakani foi concebido durante o isolamento e, assim como todo trabalho de Corsetti, reflete as cores da realidade. Neste caso, há uma grande variedade de situações decorridas durante o período pandêmico, resultando em um complicado mosaico de emoções.

Sobre a escolha do nome do espetáculo, o músico explica que é a junção de duas palavras de mesmo significado em diferentes línguas: origem em curdo e em turco. Ele traduz então um momento pessoal em que o artista volta às suas origens, expressando sua obra com o quarteto baixo, piano, bateria e guitarra.

“Ficar um ano praticamente sem sair de casa fez o estudo da música ser mais direto. Um violão, uma guitarra, um amplificador e em alguns momentos minha guitarra sintetizada. Tudo isso misturado ao som de bateria sem processamentos, baixo cru e o piano com sua extensão me remetem ao início de minha trajetória, 1990 com a gravação de meu primeiro disco”, explica.