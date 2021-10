Curta-metragem retrata lendas e mistérios de morro símbolo de Gravataí

As histórias e lendas em torno do Morro Itacolomi, símbolo da cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, estão no coração do curta-metragem Pedra Menina. O filme terá duas sessões de estreia, no sábado (23) e no domingo (24), ambas às 20h, no canal mantido pela produção no YouTube . Em cada dia, a produção ficará disponível gratuitamente por duas horas, e contará com tradução em libras e audiodescrição.

O filme mistura performance artística e relatos da população local, em uma narrativa que dá vida e movimento às lendas contadas sobre o lugar. Instigada pelo que é contato pelos moradores da região, a protagonista explora o Morro Itacolomi, e acaba visualizando parte das lendas, representadas em tela por uma atriz e performer.

Com direção de Camila Tauchen, Ketelyn Scrittori e Giuliana Heberle, o projeto busca fortalecer a relação dos moradores de Gravataí com o morro representado em seu brasão, promovendo um registro artístico da memória da cidade. O título do filme foi inspirado no próprio morro: Itacolomi significa "menino de pedra" em tupi-guarani.

O roteiro de Pedra Menina se baseia nos comentários em torno de um casarão, situado no topo do morro e que, segundo moradores, teria sido construído na época da Segunda Guerra Mundial por dois alemães fugitivos. Com a descoberta do esconderijo, o local supostamente teria se transformado em um bordel e, após, teria sido comprado por um médico.

Além de preservar a memória da cidade, Pedra Menina busca sensibilizar a população sobre a importância ambiental do Morro Itacolomi. Trata-se de um dos raros pontos do Rio Grande do Sul onde ainda é possível encontrar Mata Atlântica, considerada o bioma mais ameaçado do País, e há a possibilidade de transformar a área em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).