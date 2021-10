TV Cultura exibe série sobre história da aviação brasileira

Viajando pela história de grandes companhias aéreas do Brasil, a TV Cultura estreia neste sábado (23), às 22h30min, a série original Último pouso. Em seis episódios o programa apresenta empresas como Panair, Varig, Real, Cruzeiro, Vasp e Transbrasil que, por décadas, transportaram sonhos, casos, negócios e a cultura de um País que se afirmava.

A produção, que vai ao ar semanalmente aos sábados, traz uma narrativa cheia de tramas, tensões e reviravoltas entre as decisões de empresários e diversos governos nas aquisições, falências e jogos de poder que envolvem a indústria da aviação.

A história vista de cima vai desde a criação até a decadência das companhias que marcam a era de ouro do Brasil. A série conta ainda com trilhas sonoras especiais e locução de Íris Lettieri, locutora oficial dos aeroportos, nas chamadas do programa.