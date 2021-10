Antigo centro cultural da CEEE passa por reformulações e abre edital para projetos

Expandindo seus trabalhos na área e demonstrando seu novo posicionamento como instituição cultural e museológica, o antigo Centro Cultural CEEE Erico Verissimo passou por reestruturações e agora é oficialmente Espaço Força e Luz - Energia Cultural.

redes sociais da instituição Nesta quinta-feira (21), nas, acontece o lançamento do Edital 01/2021 para a seleção de projetos expositivos. A iniciativa tem como objetivo promover a valorização dos profissionais da cultura, especialmente saindo do conturbado período de pandemia.

Segundo a Diretora-Presidente do Espaço Força e Luz, Verônica Fernandez, 2021 trouxe muitas experiências renovadoras que estão servindo de base para essa construção coletiva. “Desde dezembro de 2020, nos tornamos uma organização privada de sem fins lucrativos, com a missão de dar continuidade à administração dos acervos e às atividades do antigo Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, que atuou por 18 anos na área cultural. Temos a responsabilidade de preservar esse legado", explica.

Ela destaca ainda que a instituição segue proporcionando espaço para a realização de exposições de arte, espetáculos de teatro, saraus literários, seminários, oficinas, espetáculos musicais e outras atividades culturais. Nesta nova versão do empreendimento, porém, o objetivo principal é participar ainda mais ativamente da economia criativa oferecendo soluções inovadoras para os desafios encontrados pelo setor.