O Butiá recebe Mathias 7 Cordas para show neste domingo

Conhecido por seu trabalho na Oficina de Choro do Santander Cultural, Mathias 7 Cordas é a atração deste domingo (24) no Butiá, na beira do Guaíba. Na ocasião, ele sobe ao palco com outros músicos que, com contracantos e o balanço próprio do choro, apresentam-se de uma forma particular.

O repertório do espetáculo mistura clássicos e músicas de compositores contemporâneos. Completam o quinteto Giovani Berti (percussão), Lucian Krolow (flauta), Stefânia Jhonson (Flauta) e Victória Gautto (clarinete).

A apresentação ao ar livre tem início marcado para às 17h30min, e segue até o horário do pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00 e, em cumprimento aos protocolos sanitários, as reservas devem ser feitas pelo site www.obutia.com. As instruções de como chegar ao local são informadas por e-mail.