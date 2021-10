Feira na Travessa dos Cataventos tem prévia com live sobre afroempreendedorismo

O RS Criativo (Sedac) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realizam nesta semana uma atividade online e uma feira presencial. A transmissão sobre afroempreendedorismo e economia criativa acontece nesta quarta-feira (20), às 17h, pelo Instragram @rscriativo e @ccmarioquintana. A live será mediada por Carol Biberg, coordenadora do RS Criativo, com participação de Alyne Jardim, da @lojaiwosan, e Clau Campos, da @claustampas, que ocupa o Projeto Vitrine CCMQ, no térreo do complexo cultural (Andradas, 736), até 31 de outubro.

A atividade virtual é uma prévia do Afron'talks, que acontece no sábado (23), junto à Feira na Travessa dos Cataventos, que ocorre das 14h às 18h. Afron'talks, feira que reúne produtos de afroempreendedores, integra a programação do RS Diverso, projeto do RS Criativo que tem por objetivo dar visibilidade e oportunidades, nos mais variados setores da economia criativa, para empreendedores pretos, pardos, indígenas, quilombolas, ciganos, transgêneros, travestis e pessoas com deficiência.

Durante o evento, uma roda de conversa vai abordar os quatro capítulos da websérie Afron'talks: História dos Negros no RS, que a Odabá Associação de Afroempreendedorismo viabilizou por meio do Edital Criação e Formação - Diversidade das Culturas, lançado pela Sedac em parceria com a Fundação Marcopolo, com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Outro destaque é a presença do ex-goleiro Aranha, que vai falar sobre o livro Brasil Tumbeiro (Ed. Mostarda), no qual conta, sob uma nova perspectiva, a história dos negros no Brasil. A sessão de autógrafos do autor acontece na Livraria Taverna.

Afron’talks - Feira na Travessa

Quando: 23 de outubro | sábado

Horário: das 14h às 18h

Onde: Travessa dos Cataventos (CCMQ - Andradas, 736 - Centro Histórico de Porto Alegre)

Programação:

14h – Abertura;

14h15min - Momento griô, com a presidente da Odabá, Maria Cristina Santos;

14h30min - Black money, com o ex-goleiro Aranha;

14h45min - Roda de conversa com participantes da Websérie Afron’talks, com Thaís Silveira;

15h30min - Sessão de autógrafos do livro Brasil Tumbeiro, de Aranha;

18h – Encerramento.