Espiritismo é atração no palco do Theatro São Pedro neste domingo

Misturando arte e tecnologia, o espetáculo teatral Encontros impossíveis, interpretado por Renato Prieto e Victor Meirelles, estreia neste domingo (24), às 18h, em apresentação única no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº – Centro Histórico).

A obra, com temática espírita, apresenta um jornalista (Prieto) que começa a questionar suas escolhas e sua vida depois de receber a visita de grandes nomes da humanidade - já mortos - em seu apartamento. Por meio de projeções, ele interage no palco com figuras como Freud, Carmen Miranda, Madre Teresa de Calcutá, Frank Sinatra e Gandhi.

Em uma orquestração perfeita, o autor entrelaça diálogos de grande sensibilidade, impacto, provocação e humor, abrindo assim espaço para momentos de risos, emoções e reflexões em meio a uma tecnologia raramente aplicada ao teatro como forma de composição dramatúrgica.

Os ingressos para acompanhar o espetáculo podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.