Eduardo Pitta lança disco e celebra um novo momento musical

Movido por reflexões sobre o tempo em um contexto de pandemia, o cantor, compositor e produtor Eduardo Pitta usou o isolamento para elaborar seu novo trabalho de estúdio, Cartas ao jogo. O álbum, que estará nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (23), foi produzido inteiramente em casa, e traz participações especiais de Nelson Coelho de Castro, Bibiana Petek e Duda Fortuna.

No repertório do disco, há músicas escritas há quase 20 anos ao lado de composições mais recentes. Na sonoridade, Pitta tenta incorporar o universo múltiplo da canção brasileira, trazendo sonoridades do samba de roda, breque, marcha-rancho, xote, samba rock e música caipira, entre outros. Para o compositor, o disco ganha ares de celebração de um novo momento musical.

"Nesse baú ainda tem muita coisa que, com mais tranquilidade, encontra caminho para ser mostrado em próximos trabalhos. Por isso considero o Cartas quase como um primeiro disco, um recomeço", afirma o músico.

A mixagem e masterização são de Ciro Moreau, e a arte gráfica é assinada por Paulinha Suzuki.