Escola Estação das Artes aposta em fachada de lambe-lambe para promover a arte

Um colorido diferente chama a atenção de quem passa pela esquina da rua Castro Alves com a Schiller. Um mural repleto de sorrisos mostra que explorar a arte das mais variadas formas nunca esteve tão em alta.

O material faz referência aos clássicos lambe-lambes, utilizados para divulgação de grandes espetáculos mundo afora. E foi assim que a nova sede da Estação das Artes foi inaugurada em 2021, mostrando que há uma infinidade de formas de se fazer arte independentemente de modalidade ou faixa etária. Além do fomento à arte urbana com suas cores vivas, o painel impressiona pelo tamanho, com mais de 50m².

A escola comemora duas décadas de existência neste ano e, apesar da pandemia, ampliou o seu espaço ao comprar o casarão centenário. Para as aulas de música, os modernos estúdios contam com projeto de isolamento e condicionamento acústico assinado pelo arquiteto Flávio Simões, que é doutor em Acústica.

Há ainda um espaço de 600m² à disposição dos alunos de todas as idades para as modalidades teatro, jazz, ballet e dança. Ali também funciona a musicalização para os bebês, projeto que introduz a música na vida dos pequenos.

"A arte muda a vida das pessoas para melhor. Foi pensando nisso que decidimos, em meio à pandemia, seguir a obra da nova sede para proporcionar tantas modalidades, sejam para quem quer se especializar ou só quer se aventurar e conhecer esse mundo", comemora a diretora e fundadora da Estação das Artes, Cynthia Geyer.