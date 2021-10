Ações performáticas e conversas com convidados na Plataforma Lilith

site do Coletivo Desenvolvida por mulheres artistas do Coletivo Quântico, a Plataforma Lilith promove ações performáticas e bate-papos virtuais gratuitos até o dia 25 de outubro, sempre às 20h. As videoperformances são exibidas através do Vimeo, seguidas de conversas com convidados pelo YouTube. Os acessos podem ser feitos a partir do

Seguindo uma perspectiva feminista, a plataforma busca reconhecer diferentes formas de ser e existir no mundo, identificando singularidades e identidades plurais, mobilizando subjetividades dissidentes e promovendo outros imaginários possíveis para o futuro.

Para isso, o projeto reúne pessoas que carregam diferentes marcadores sociais: latino-americanas brancas, negras e indígenas; cisgênero e transgênero; lésbicas, heterossexuais, bissexuais e não bináries.

As ações são realizadas por integrantes do Coletivo Quântico (Larissa Sanguiné, Victória Sanguiné, Juliana Kersting, Joana Amaral, Guadalupe Casal e Luiza Waichel) e contam também com a participação de convidados. Como dispositivo para a criação, os artistas respondem questões que têm como referência o Mito de Pandora.