Gabriel o Pensador fala sobre fama e política no programa '#Provoca'

Marcelo Tas recebe nesta terça-feira (19), às 22h, na TV Cultura, o rapper e escritor Gabriel o Pensador para mais uma edição do #Provoca. No programa, o convidado fala sobre a sua fama e opina a respeito de assuntos como democracia e política.

Em um mundo onde todos almejam ser conhecidos, Gabriel diz que não queria uma celebridade. "Eu queria passar uma mensagem de indignação, de conscientização. A galera achava que a minha geração, independente da classe social, que a nossa população em geral era muito alienada, imagino como eu me sinto hoje, mais ainda (...) eu queria que aquela voz fosse para todo mundo, não para o baile de rap que já era contra o racismo, já pensava parecido", comenta.

Tas pergunta ainda a opinião do artista a respeito da publicação feita nas redes sociais pelo filho de Bolsonaro, em que o mesmo tatuou a cara do pai e colocou a letra de uma música sua. "As pessoas começaram a dar risada porque sabem que eu não gosto do Bolsonaro (...), ele colocou a música Muito orgulho, meu pai. Eu só fiz um comentário, que não precisamos ser iguais aos nossos pais para amá-los, se possível evoluir sem seguir os defeitos", explica.

Por fim, Gabriel conversa com o apresentador a respeito da atual situação da democracia no País: "Tá em risco dentro do coração de muita gente, mas as pessoas não deveriam desdenhar, algumas ainda falam de intervenção militar (...). São pessoas que estão cegas, assim como a gente também está reclamando de como é a nossa política, a nossa estrutura, roubalheira. A gente está aqui justamente reclamando disso, mas o caminho é a ação, o amadurecimento".