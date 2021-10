Bate-papo online sobre o legado do escritor Moacyr Scliar

Relembrando momentos da vida literária de Moacyr Scliar, acontece, às 20h desta quarta-feira (20), mais um encontro online a respeito do legado do autor gaúcho. O bate-papo, transmitido ao vivo pela página oficial do escritor no Facebook, irá se debruçar sobre a obra A mulher que escreveu a Bíblia, lançada originalmente em 1999 e vencedora do Prêmio Jabuti.

O romance se tornou tão popular ao longo dos anos que, em 2007, foi adaptado como monólogo para o teatro pela roteirista Thereza Falcão. Quem deu vida à protagonista e a outros personagens vistos em cena foi a atriz Inez Viana, que participa do encontro como convidada ao lado dos escritores Antônio Torres e Ignácio de Loyola Brandão.

Alternando a dicção bíblica com o baixo calão, o livro traz o relato fictício sobre uma mulher anônima que, há três mil anos, torna-se autora da primeira versão da Bíblia, ajudada por um ex-historiador que se converteu em "terapeuta de vidas passadas". A mediação do bate-papo desta quarta-feira fica por conta do jornalista Túlio Milman, com introdução da escritora Cíntia Moscovich.