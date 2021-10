Casa da Memória Unimed inaugura mostra com fotografias de cirurgião

Nesta segunda-feira (18), Dia do Médico, a Casa da Memória Unimed Federação/RS (Santa Terezinha, 263) abre uma nova exposição, Vida. A mostra conta com imagens em preto e branco que retratam a rotina do médico Carlos Gandara no bloco cirúrgico, feitas nos últimos 10 anos, e com textos do presidente da Federação/RS, Nilson Luiz May.

Com curadoria de Paquito Masiá Herrera, a atração fica em cartaz até 18 de fevereiro. Visitas mediadas poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Os protocolos sanitários em função da Covid-19 deverão ser seguidos: higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento físico.

Para o curador, o fotógrafo traz nesta mostra parte do seu habitat, "um cenário para reflexão do quão único é o ofício médico, da cura, não só do físico, mas da alma". "Ele ultrapassa paredes e blocos numa obra que toca coração e razão, verbalizando arte e ofício. Imerso neste palco de ações e decisões, o autor traz, em uníssono focar, um conjunto tocante de imagens cheias de significados, esculpidas através do olhar, luz e sensibilidade", complementa Herrera, no texto curatorial.

Nascido em Porto Alegre em 1965, Gandara é cirurgião pediátrico, membro do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul e presidente da Confederação Brasileira de Arte Fotográfica (Confoto). Dedica-se à fotografia desde 2001 e já passou por mais de 40 países registrando diversos cenários e situações.