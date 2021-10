'Casa Virtual' comemora Dia da Música Popular Brasileira com convidadas

Celebrando o Dia da Música Popular Brasileira, o projeto Casa Virtual promove neste domingo (17), às 20h, um encontro especial com a pianista, compositora e arranjadora Maíra Freitas, e a cantora Letrux. Apresentado pela produtora musical Alice Castiel, o evento terá transmissão ao vivo pelo Instagram da Casa de Cultura Mario Quintana

Pianista de formação clássica e vinda de família de músicos, Maíra é filha de Martinho da Vila. Lançou seu primeiro disco solo em 2011 e, desde então, já se apresentou em lugares como Portugal, Alemanha, Uruguai e Argentina. Além disso, participou do Projeto Refavela 40, que virou filme, ao lado de Gilberto Gil, Céu, Moreno Veloso, Anelis Assumpção e Mestrinho.

Em 2019, lançou o projeto Jazz das Minas, uma banda só com mulheres que faz releituras de músicas populares para o jazz. Através dele, e com apoio de editais da prefeitura e do governo do Estado, realizou recentemente quatro shows na periferia do Rio de Janeiro.

Já Letícia Novaes, apelidada carinhosamente pelos amigos de Letrux, transita pela literatura e pela música, tendo trajetória consolidada nos cenários nacional e internacional. Além de já ter atuado como atriz em peças, seriados e filmes, trabalhou com locução e manteve durante 9 anos a banda Letuce, junto a Lucas Vasconcellos.

Alerta e sensível para questões sociais, Letícia acompanha e apoia causas como o feminismo, as lutas pela igualdade de gênero e o enfrentamento ao racismo e à homofobia. Em 2021, lançou o livro Tudo que já nadei, costurando seus enredos e sensações entre a música e a palavra.