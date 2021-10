Música do Pará é celebrada em documentário no canal Curta!

Como forma de apresentar a riqueza musical do Pará, o Canal Curta! estreia com exclusividade nesta segunda-feira (18), às 22h30min, o documentário Ventos que sopram - Pará, dirigido por Renato Barbieri. Na obra, o cantor e instrumentista Felipe Cordeiro navega pelos rios do Estado ao encontro de artistas que representam a diversidade rítmica do local.