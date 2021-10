As fotografias de Zeca Gerbase são lançadas em livro pela família

Organizado por Luiz Francisco Gerbase e apresentado por Carlos Gerbase, o livro Zeca, o fotógrafo reúne 60 imagens, coloridas e em preto e branco, produzidas por José Gerbase Filho, falecido em maio deste ano. A obra, dividida nos capítulos Zeca e a cor, As montanhas, São José dos Ausentes, Santa Catarina e Porto Alegre, é uma homenagem ao seu espírito aventureiro e à sua visão atmosférica.

Como forma de celebrar sua vida e seu trabalho, a família estará reunida nesta terça-feira (19), às 19h, em um programa na Sala Libretos com transmissão ao vivo pelo Facebook Libretos Editora. Participam do encontro os cinco irmãos Antônio Carlos, Maria, Luiz Francisco, Carlos, Andréa, além dos dois filhos do Zeca, Juliana e Francisco.

“Nesse contraste entre uma vida ligada à natureza e uma busca paralela da velocidade e da eficiência das máquinas está, quem sabe, uma das chaves para compreender o Zeca como ser humano. Sessenta anos de fotografia não cabem num livro só. Foi-se o nosso irmão. Restou a saudade e a admiração pela sua trajetória como artesão, artista e amigo”, comenta Carlos.