'Globo repórter' fala sobre fama no programa desta sexta-feira

O Globo repórter desta sexta-feira (15), que vai ao ar depois da novela Império, traz um assunto que pode ser tranquilo e duradouro, ou tortuoso e efêmero: a fama. O programa apresenta figuras como a campeã do BBB 21 Juliette e os atores João e Rafael Vitti, que ganharam fama por conta do trabalho, e anônimos que são celebridades em suas redes sociais, como Tales Alves, o “gari gato”; Dirce Ferreira, uma senhora de 74 que faz fotos sensuais; e Rita Carreira, modelo plus size negra.

“Nossos personagens são incríveis! É impressionante a força das redes sociais. Elas dão voz a pessoas que antes não eram ouvidas e esses anônimos se tornam celebridades, referências para milhões de seguidores. Vale a pena conhecer a história desses famosos e como eles encaram a responsabilidade da fama”, adianta a repórter Lilia Telles.

Além do prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado no Big Brother Brasil em 2021, Juliette saiu do programa com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais e viu sua vida mudar em poucos meses. “Eu imaginava um conto de fadas. Como era iludida. Eu achava que era ser querida pelas pessoas, ganhar um monte de coisa grátis, cantar, ficar bonita... A gente visualiza só a parte boa e isso é muito bom também. Mas o trabalho por trás é muito sacrificante”, conta a maquiadora.

Pai e filho, os atores João e Rafael Vitti conhecem o verdadeiro significado da palavra fama. Enquanto o pai foi campeão de cartas nos anos 1990, quando interpretou Xampu, um dos protagonistas da novela Despedida de solteir;, o filho, Rafael, vivenciou a mesma sensação ao fazer sucesso em Malhação, 20 anos depois, quando a internet já era uma realidade.

Sucesso absoluto na década de 1990, emplacando hits durante cinco anos, o cantor Vinny Bonotto relata como percebeu que a fama não duraria para sempre. “No momento em que percebi o esvaziamento dos shows, eu falei: bom, agora tenho tempo. Foi dando tempo de me acostumar com aquilo e ir tomando providências para que a cabeça ficasse boa. A decadência é importante. Foi nela que eu descobri um novo lado”, revela o músico que hoje também trabalha como psicanalista.