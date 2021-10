Pata de Elefante abre o projeto 'Jazz no jardim' na Casa de Cultura Mario Quintana

O rock instrumental com pegadas de blues, fusion jazz e psicodelismo da Pata de Elefante é a atração de abertura do projeto Jazz no jardim, que acontece às 19h deste sábado (16), no Jardim Lutzenberger, no 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Andradas, 736 - Centro Histórico de Porto Alegre). O show tem entrada gratuita, com ingressos limitados, cumprindo todos os protocolos de saúde.

O projeto também será exibido ao vivo no canal do YouTube e na página da CCMQ no Facebook. A curadoria musical do Plano Anual de Atividades da CCMQ é do Distrito Jazz. Nesta fase, além do show da Pata de Elefante, também acontece a retomada do Música na Travessa. A Travessa dos Cataventos tem atração internacional no dia 30 de outubro, às 20h, com Ianaê Régia, Diego Ferreira & Nana Sakamoto Quarteto.

A programação faz parte do Plano Anual de Atividades, que tem planejamento e gestão de Cida Cultural, patrocínio do Banrisul e Lojas Renner. O Plano Anual, realização CCMQ, Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (AACCMQ), da Sedac, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, prossegue até dezembro, com atrações musicais e espetáculos cênicos, de teatro, dança e circo pelos espaços do complexo cultural.