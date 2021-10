TV Cultura exibe especial do Dia do Professor no 'Estação livre'

Com foco na educação, o Estação livre desta sexta-feira (15), que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, celebra o Dia do Professor. A edição, apresentada por Cris Guterres, recebe o ativista e professor de história da Uneafro Douglas Belchior e a educadora e socióloga Ednéia Gonçalves.

Na ocasião, o programa faz um panorama contundente do setor educacional e aborda as consequências da pandemia no processo de aprendizagem e no aumento da evasão escolar. Além disso, a metodologia e a figura de Paulo Freire também são apresentadas na abertura da edição com uma reportagem especial.

A história de Thiago Torres, o garoto de periferia que entrou para uma das melhores universidades do país e é um sucesso nas redes, também é contada nesta sexta-feira. Ele tem muito a dizer pra quem acha que nunca vai chegar lá.

O Estação livre aborda ainda a importância do rap como ferramenta pedagógica e educacional, e discute a presença do racismo em ambientes acadêmicos. Em reportagem, mostram o crescimento de cursinhos pré-vestibulares voltados aos alunos de baixa renda e como os movimentos sociais impulsionam a proliferação deles.

Por fim, o educador, antropólogo e folclorista Tião Rocha faz um depoimento corroborando sua tese de que “educação se faz em qualquer lugar”, e a estudante Ana Beatriz Teixeira fala sobre a importância das ações afirmativas para o ingresso de negros e indígenas nas universidades.