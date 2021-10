'A nuvem rosa' está entre selecionados para concorrer a vaga brasileira no Oscar

O longa-metragem A nuvem rosa, da diretora gaúcha Iuli Gerbase, está na pré-lista de filmes brasileiros selecionados pela Academia Brasileira de Cinema para representar o País na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2022. A relação dos 15 concorrentes à indicação foi divulgada nesta quinta-feira (14).

O Comitê Brasileiro de Seleção pode anunciar o título escolhido para representar o Brasil na sexta-feira (15), embora não haja confirmação oficial da data. A partir daí, o escolhido passa pela avaliação do comitê internacional, que anuncia os pré-selecionados em dezembro. Os cinco nomes que disputarão o Oscar de Melhor Filme Internacional serão conhecidos no dia 8 de fevereiro do ano que vem.

Escrito em 2017 e com filmagens realizadas em 2019, A nuvem rosa surpreende por trazer uma alegoria bastante conectada com o que foi vivenciado, no mundo todo, durante o auge da pandemia do novo coronavírus. Uma nuvem tóxica, capaz de matar qualquer ser humano em poucos segundos, surge ao redor do mundo e obriga as pessoas a ficarem confinadas, sem contato com o mundo exterior. Na trama, Giovana (Renata de Lélis) se vê em isolamento ao lado de Yago (Eduardo Mendonça), a quem tinha acabado de conhecer.

Trancados no mesmo apartamento, os dois precisam se adaptar, juntos, à situação. Enquanto Yago se mostra confortável, Giovana se vê cada vez mais oprimida, forçada a uma existência muito distante do que desejava para si. Estreia de Iuli Gerbase em longas, A nuvem rosa tem recebido boas críticas no Brasil e no exterior e fez sua estreia internacional no festival de Sundance, nos EUA.

Confira a lista de pré-selecionados para representar o Brasil na disputa pelo Melhor Filme Internacional do Oscar 2022:

- 7 prisioneiros, de Alexandre Moratto (O2 Play)

- A nuvem rosa, de Iuli Gerbase (O2 Play)

- A última floresta, de Luiz Bolognesi (Gullane)

- Cabeça de Nêgo, de Déo Cardoso (Corte Seco Filmes)

- Callado, de Emilia Silveira (Bretz Filmes)

- Carro rei, de Renata Pinheiro (Boulevard Filmes(

- Cavalo, de Rafhael Barbosa e Werner Salles Bagetti (La Ursa Cinematográfica)

- Deserto particular, de Aly Muritiba (Pandora Filmes)

- Doutor Gama, de Jeferson De (Elo Company)

- Limiar, de Coraci Ruiz (Taturana)

- Um dia com Jerusa, de Viviane Ferreira (Odun Filmes)

- Medida provisória, de Lázaro Ramos (H2O Distribuidora)

- Meu nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza (Pagu Pictures)

- Por que você não chora?, de Cibele Amaral (O2 Play)

- Selvagem, de Diego da Costa (Pietà Filmes)