Orquestra de Câmara da Ulbra homenageia o bandoneonista Piazzolla

canal da orquestra no YouTube Neste domingo (17), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), a Orquestra de Câmara da Ulbra celebra os 100 anos de nascimento de Astor Piazzolla, bandoneonista que revolucionou o tango argentino. Com regência de Tiago Flores, o concerto gratuito terá capacidade máxima para 350 pessoas e também será transmitido ao vivo pelo

Serão executadas cinco obras do compositor considerado o pai do tango contemporâneo: Milonga del Angel, com arranjo de Federico Mondelci; La muerte del Angel, com arranjo de Bragatto; e Melancólico Buenos Aires, Invierno Porteñoe e Piazzolânea - coletânea de temas de Piazzolla, as três com arranjo de Arthur Barbosa.

O programa conta ainda com obras de outros três compositores contemporâneos: Choreography - três danças para orquestra de cordas, do estadunidense Norman Dello Joio; Triptyque, do japonês Yasushi Akutagawa e Recuerdos nº 3 - Passacaglia Pampeana, do brasileiro Arthur Barbosa.

Será exigida carteira de vacinação comprovando pelo menos o recebimento de uma dose para entrar no local.