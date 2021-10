Guitarrista norte-americano faz show no Butiá neste domingo

Em passagem pelo Brasil, o guitarrista norte-americano Phill Fest sobe ao palco do Butiá neste domingo (17) para uma performance aos embalos de jazz e bossa nova. Ao seu lado, além de Nico Bueno no baixo e Ronie Martinez na bateria, o pianista João Maldonado faz participação especial no evento.

Nascido em Minneapolis, nos Estados Unidos, Phill é um dos músicos mais requisitados do sul da Flórida. Filho de pais brasileiros, ele traz de berço a tradição musical. O pai, Manfredo Fest, era pianista e apreciador do jazz. Ele fixou residência em Los Angeles, onde começou a pesquisar a mistura do jazz brasileiro e o samba, sempre valorizando a MPB no exterior.

No repertório do show deste domingo, o guitarrista apresenta clássicos como Autumn leaves, de Jacques Prévert e Joseph Kosma; A rã, de João Donato; e This samba, Bossa blues #2 e Frajola, de Manfredo Fest.