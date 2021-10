Érica Hindrikson estreia como regente convidada da Ospa neste sábado

O concerto deste sábado (16) da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, intitulado Festival Sibelius, tem como tema o maior compositor da Finlândia. Com início marcado para as 17h, Érica Hindrikson participa pela primeira vez como regente convidada da Ospa. Além disso, o violonista Daniel Wolff também compõe o espetáculo, apresentando duas obras transcritas por ele para violão.

Uhuu As vendas virtuais seguem até sexta-feira (15), às 11h59min, na plataforma. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

Responsável por consolidar através da música uma identidade nacional finlandesa, Jean Sibelius tem suas obras marcadas pela história, natureza, mitologia, e canções populares do seu país natal. Érica irá reger neste sábado duas peças do compositor que raramente são executadas no Brasil, Improviso para Orquestra de Cordas e Suite Karelia, além do famoso poema sinfônico Finlândia. “Escolhi peças que soam agradáveis e nos dão sensação de alegria. Depois de tudo que passamos nos últimos meses, é importante que o público saia renovado do concerto”, comenta.

Além de Érica, o renomado violonista Daniel Wolff também sobe ao palco da Ospa mostrando sua transcrição para violão da peça Romance em Sol maior, composta para violino por Beethoven. Essa será a primeira interpretação da música em um concerto ao vivo. O músico tocará ainda Reflections, cujo arranjo foi preparado sob encomenda do famoso compositor Gaudêncio Thiago de Mello.