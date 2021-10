Curadores do Festival de Gramado participam de encontro audiovisual em Madri

Atuando como representantes do Festival de Cinema de Gramado na primeira edição do Iberseries Platino Industria, Marcos Santuario e Soledad Villamil viajaram até Madri, na Espanha, para participar da premiação que consagra as melhores produções audiovisuais da ibero-américa. A dupla de curadores se reencontrou depois de quase dois anos.

Durante o evento, Soledad integrou o júri de projetos, enquanto Santuario acompanhou debates com representantes de outros festivais, como Festival Internacional de Cinema de San Sebastián e Festival Internacional de Cinema de Cartagena.

“É muito gratificante poder voltar a ter essas trocas presencialmente. Esse contato com outros festivais nos permite olhar esse vasto mundo de possibilidades que o audiovisual nos possibilita, como a TV e o streaming, mas também pensar sobre os desafios do cinema enquanto exibição. São muitas produções surgindo nesse contexto e diferentes possibilidades que podem ser exploradas”, diz o curador.

Para ele, acompanhar eventos como o Iberseries Platino Industria é estar antenado com as tendências do setor: “Estar em eventos como esse, na Europa, é acompanhar o que está acontecendo no mundo em termos de produção, distribuição, novos projetos e entender para onde aponta a indústria audiovisual”.

Soledad comenta ainda sobre a importância das trocas de experiências presenciais neste tipo de evento. “O cinema é um setor em crescimento. É ótimo poder estar aqui, de maneira presencial, conversando com pessoas e trocando experiências. Encontrar o Marcos e poder ter ideias para os cinquenta anos de Gramado foi muito gratificante.”