Coldplay retorna ao Palco Mundo do Rock in Rio 2022

Onze anos depois de sua primeira apresentação no Rock in Rio, o Coldplay volta ao festival para encerrar a noite do dia 10 de setembro no Palco Mundo, onde promete entregar ao público uma noite épica e emocionante. A banda tem sido uma das mais pedidas pelo público desde sua histórica estreia no festival, em 2011.

Na ocasião, a banda britânica declarou seu amor ao Rio de Janeiro com um grafite feito pelo vocalista Chris Martin nas placas de metal da cenografia do palco com a palavra "Rio" e um coração no lugar da letra "o". Agora, o Coldplay retorna ao Rock in Rio com músicas de seu álbum "Everyday Life" que alcançou o primeiro lugar no UK Singles Chart e o sétimo lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, bem como do lançamento "Music of The Spheres", que será lançado amanhã, dia 15 de outubro.

Com uma apresentação repleta de hits que animaram o público, a passagem do Coldplay no Rock in Rio, em 2011, foi aclamada pela mídia e rendeu muitos elogios pela crítica. A começar pela performance da música "Mais que Nada", de Jorge Ben Jor, que surpreendeu e emocionou o público presente, seguido do coro entoado pelos fãs do grupo britânico com a apresentação da tão aguardada "Viva la Vida".

Donos de grandes hits como "Clocks", "Paradise", "Yellow", "Adventure Of A Lifetime" e "Charlie Brown", o grupo britânico formado por Chris Martin (vocal/piano), Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria), já ganhou sete Grammys, sendo um como Song of the Year, com "Viva la Viva", e outro como Best Rock Album, com "Viva La Vida Or Death And All His Friends". No UK Singles Chart a banda acumula oito álbuns que alcançaram o primeiro lugar do ranking e mais dois singles, "Viva la Viva" e "Paradise", que também chegaram ao topo das paradas britânicas.

Já no Hot 100 da Billboard, o Coldplay chegou ao top 1 com "Viva la Viva", no top 3 com "Something Just Like This" e no top 10 com "A Sky Full Of Stars" e "Speed of Sound". A banda também coleciona prêmios importantes como The Brit Awards, MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, entre outros. Mais recentemente, ganharam o MTV Video Music Awards 2020 de melhor vídeo de Rock com a música "Orphans".

O álbum novo da banda, "Music Of The Spheres", será lançado amanhã, dia 15 de outubro. O primeiro single do disco foi "Higher Power", também teve Coloratura e o hit "My Universe", em parceria com a banda de K-pop BTS, que já estreou com números impressionantes. A canção entrou no top 10 Global, Estados Unidos e ainda em outros mercados do Spotify. Com quase 7 milhões de streams, "My Universe" conquistou a terceira posição no Spotify Global. A faixa também atingiu o primeiro lugar no iTunes em 95 países no seu lançamento e foi elogiada pela Billboard como a "colaboração da galáxia".