Exposição em preto e branco tem visitação virtual no site da UCS

Apresentando trabalhos de 44 artistas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a exposição Fora da cor - exercício 4 já está em cartaz na Galeria de Arte do Campus 8 da UCS (Avenida Frederico Segala, 3099). A mostra, com curadoria de Ana Zavadil, reúne obras em preto e branco com variações de tons de cinza. A partir desta segunda-feira (18) também será possível realizar visitas virtuais pelo site da universidade.

A gênese da proposta é resultado de uma provocação lançada por Ana em 2018 em um grupo de estudos de Santa Maria. O intuito era desafiar o desenvolvimento de peças apenas com as cores solicitadas. Desde a primeira edição, a mostra cresceu em número de participantes, obras e significados, trazendo à luz muitas produções emblemáticas e instigantes.

Em diferentes linguagens e suportes, as criações abordam questões pessoais e de pesquisas realizadas pelos artistas, além de tratar do tempo e da pandemia, que geraram mudanças significativas no comportamento e na arte como um todo. As visitações presenciais, disponíveis até 5 de novembro, acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30min, mediante agendamento pelo telefone (54) 3289-9000.