Univates promove simpósio com diálogos entre as ciências humanas e sociais

Promovido pela Universidade do Vale do Taquari - Univates, o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade começa nesta segunda-feira (18) e se estende até quarta-feira (20). O evento online, transmitido pela plataforma Univates ao vivo, tem como objetivo repensar a realidade nas suas interlocuções com diversas áreas do conhecimento, principalmente com as ciências humanas e sociais.

A programação tem início às 19h, com uma conversa e uma apresentação cultural do escritor baiano Itamar Vieira Junior, autor do romance Torto arado. Ele é ganhador do Prêmio LeYa de 2018, do Prêmio Jabuti de 2020 e do Prêmio Oceanos de 2020.

No dia seguinte, às 9h30min, a palestra A descolonização do imaginário na perspectiva da ecopsicologia, com participação de Marco Aurélio Bilibio, abre as atividades de terça-feira (19).

O diálogo de encerramento do evento, intitulado A importância do discurso social e tecnológico para constituição do comum, será exibido na quarta-feira (20), às 19h. Ele será ministrado pelos pesquisadores Maria da Glória Corrêa di Fanti e Joseph Burgaya, além de contar com a participação do artista Paulo Beltrão. As inscrições podem ser realizadas através do sistema de inscrições do site da Univates.