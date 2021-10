Estudantes de Moda da Espm confeccionam figurino da ópera 'O engenheiro'

Sob coordenação do professor e figurinista Antonio Rabadan, estudantes do curso de Design de Moda da Espm de Porto Alegre assinam a criação dos figurinos e a concepção plástica da ópera O engenheiro, que estreia neste sábado (16) no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico).

Ambientado na data da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o espetáculo destaca o papel do engenheiro André Rebouças na defesa da monarquia. Após a queda do sistema, ele partiu com a família imperial para o exílio, onde morreu. A ópera, de autoria de Tim Rescala, tem participação da Orquestra Sinfônica do Theatro São Pedro sob regência do maestro Evandro Matté.

Os designers em formação buscaram referências históricas e mesclaram as ideias com toques contemporâneos para a confecção das roupas, criando estampas baseadas nas aquarelas originais de Rebouças.

“As ilustrações tiveram como ponto de partida a obra visionária do personagem. A pesquisa também ajudou na concepção plástica para a cenografia, criada por Rodrigo Shalako”, diz Rabadan. Assinam a criação os estudantes Heloísa Giannetti Miceli, Júlia de Vargas Abruzzi, Rafael Lacher e Vitória Gonçalves Timm.