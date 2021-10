Britânico Niall Ferguson faz palestra no 'Fronteiras do Pensamento'

O historiador e pesquisador britânico Niall Ferguson é o conferencista desta quarta-feira (13) do Fronteiras do Pensamento, realizado em plataforma virtual - com aulas preparatórias, e-books sobre os conferencistas e conteúdos exclusivos -, e que segue com inscrições abertas (www.fronteiras.com). Todas as conferências ficam disponíveis para assinantes assistirem quando e onde quiserem.

Ferguson é professor da Universidade de Harvard, pesquisador em Oxford e também faz comentários sobre política e economia global e questões a respeito do imperialismo britânico e americano. Considerado um neoconservador, é conhecido por suas opiniões controversas e diferentes. Ele escreveu livros como Empire: How Britain Made the Modern World, The Ascent of Money: A Financial History of the World e Civilization: The West and the Res, que se transformaram em séries de televisão do canal Channel 4.

Em 2004, Ferguson foi escolhido como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ele também é um colaborador do canal Bloomberg Television e é um colunista para a revista Newsweek. Ferguson foi conselheiro do candidato presidencial americano John McCain, em 2008, apoiou Mitt Romney em 2012 e foi crítico da presidência de Barack Obama. Na Europa, ele defendeu o movimento em favor do Brexit, em 2016, apoiou Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita à presidência da França. Em 2013, recebeu o prêmio Ludwig Erhard de jornalismo econômico.

Às 20h, na palestra Em certo sentido, todos os desastres são causados pelo homem, Ferguson toma emprestado conceitos e ideias de muitas disciplinas, como a economia, a cliodinâmica e a ciência de redes, para oferecer aos espectadores não apenas a história, mas uma teoria geral dos desastres, mostrando por que nossos sistemas, cada vez mais complexos e burocráticos, estão se tornando piores na hora de lidar com eles.