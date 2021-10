Dona de uma voz doce e poderosa, Luana Pacheco se apresenta no Ocidente Acústico nesta quinta-feira (14), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). A artista, cujo talento reside no cruzamento entre o jazz, o blues e a chanson, iniciou a vida na música ainda pequena, assim como alguns dos nomes que mais admira no meio.

Em 2010, aos 21 anos, ganhou o III Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre, tornando-se uma das principais referências da cultura francesa no sul do País. Entre dezembro de 2010 e abril de 2011 participou ainda do quadro Jovens talentos do Programa Raul Gil, chegando até a semifinal com um repertório recheado de clássicos. Em 2012 se formou em Música com ênfase em Canto pela Ufrgs.

Luana lançou seu primeiro EP, intitulado Gris, em agosto de 2015. O trabalho conta com três canções inéditas autorais e uma versão da chanson Habanera. Em 2018, através de uma campanha de financiamento coletivo, lançou seu primeiro álbum com canções em francês, português e inglês.

No ano passado teve a oportunidade de se apresentar pela primeira vez em solo francês, em Paris, no mítico Café des Deux Moulins, cenário do filme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. E, em junho deste ano, foi convidada para se apresentar como solista ao lado da Orquestra Theatro São Pedro no Concerto especial clássicos do jazz no Teatro do Bourbon Country.