Vera Loca comemora oficialmente os 18 anos no Araújo Vianna

Realizando o primeiro show desde o começo da pandemia, a banda gaúcha Vera Loca sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (16), às 21h. A apresentação, que acontece no mesmo dia do aniversário do vocalista Fabricio Beck, simboliza o lançamento do álbum Vera Loca - 18 anos ao vivo, gravado em 2019.

Durante todo esse período distante do público, o grupo - que se completa com Mumu (baixo), Hernan Gonzales (guitarra), Diego Dias (teclado) e Luigi Vieira (bateria) promoveu uma série de lives para levantar recursos para os mais necessitados. Em apenas uma das transmissões, conseguiram arrecadar mais de sete toneladas para o Banco de Alimentos do Estado.

Na esfera artística, por outro lado, lançaram nas plataformas digitais dois discos: Ensaios, demos e raridades, com um apanhado de gravações inéditas, e Vera Loca - 18 anos ao vivo, que agora será apresentado oficialmente ao público de forma presencial.

Os bilhetes para a performance estão à venda na plataforma Sympla com valores entre R$ 50,00 e R$ 120,00. Aqueles que adquiriram ingresso para a apresentação que estava marcada para dezembro de 2020, também no Araújo Vianna, podem usar o mesmo sem necessidade de troca.