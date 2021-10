Tributo com clássicos de grupo inglês ganha palco do Teatro do Bourbon

Unindo rock'n roll com música erudita e trazendo para um mesmo palco banda e orquestra, o espetáculo Queen Experience In Concert retorna a Porto Alegre com duas apresentações no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) nesta sexta-feira (15) e sábado (16), às 21h.

Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o show conduzido pelo maestro Eduardo Pereira é fruto de anos de estudos e ensaios. Com Ewerton Novaes na preparação corporal e direção geral de Bruno Rizzo, a performance busca a excelência de cada detalhe artístico e musical do Queen, presenteando o público uma experiência única e inovadora.

O projeto apresenta um repertório com canções que marcaram as décadas de 1970 e 1980, como Love of my life, We are the champions, Save me, We will rock you e muitas outras. A cereja do bolo fica por conta do hino Bohemian rhapsody.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Uhuu ou na bilheteria do teatro, a partir das 16h, nos dias das apresentações. Os valores variam de R$ 140,00 a R$ 240,00.