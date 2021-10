Janice Barth estreia no romance com 'Granito', com lançamento neste sábado

A escritora e professora gaúcha Janice Barth lança o seu primeiro livro, Granito (Memorabilia Store, 2021, R$ 85,00). O romance, que amarra fatos históricos e criações ficcionais, narra a saga da protagonista Laura MacNeil, que sai de Toronto, no Canadá, para pesquisar documentos de sua família em Capão do Leão, extremo Sul rio-grandense.

Durante a jornada, ela descobre possuir poderes mediúnicos, um dom que lhe permite rever a história de seus antepassados numa tela líquida dentro de uma cavidade, esculpida numa rocha de granito por milênios de erosão. Além disso, ela conhece Gerson Nunes, um advogado de Pelotas com quem vive um intenso caso de amor.

O livro é fruto do selo independente Memorabilia Store e já está disponível para compra no site da editora com valor promocional. Três cidades irão receber o lançamento da obra: Santa Maria (Praça Saldanha Marinho), às 10h deste sábado (16); Pelotas (Praça Cel. Pedro Osório, 103), às 18h do dia 5 de novembro; e Capão do Leão ( Praça João Gomes, Estação Férrea), às 16h do dia 6 de novembro.

Janice Chemale Barth nasceu e cresceu em Porto Alegre. Aos 21 anos, mudou-se para São Paulo e, depois, Rio de Janeiro, onde trabalhou como Comissária de Voo da Varig. Posteriormente, morou por oito anos em Toronto, onde foi comissária de voo na empresa aérea canadense Air Transport. Morou na Virgínia (EUA) por dois anos. Possui Graduação em Letras/Licenciatura e Pós-Graduação em Psicopedagogia pela UFRGS, além de Mestrado e Doutorado em Linguística Aplicada pelas universidades de Toronto (Canadá) e Ashwood (EUA). Atuou como professora de inglês e português no High School, no Canadá. É membro do Ontario College of Teachers, naquele país. Foi professora universitária nas áreas de Língua e Literatura Inglesa e Linguística na Unisinos, na Faculdades Riograndenses e na São Judas Tadeu.