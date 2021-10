Poa Jazz Festival retoma as atividades em evento híbrido no Instituto Ling

Após um ano de hiato em razão da pandemia, o Poa Jazz Festival retoma suas atividades em um evento híbrido que acontecerá no Instituto Ling (João Caetano, 440) no dia 6 de novembro. Das 10h às 22h, o centro cultural irá receber atrações locais e internacionais em seis shows de grandes artistas da cena instrumental.

A celebração do evento, que é considerado um dos festivais de música mais importantes do Brasil, recebe importantes nomes do exterior como o grupo norte-americano Delvon Lamarr Organ Trio, com seu jazz-soul tocado no órgão Hammond, e o nova-iorquino Cliff Korman, pianista, educador e pesquisador de música brasileira e improvisação.

Entre as atrações nacionais que compõem a sexta edição, estão o violonista brasiliense Lula Galvão e três projetos gaúchos: Barlavento Quarteto de Saxofones, Quinteto Canjerana e o duo Fechado para Balanço, com o guitarrista Edilson Ávila e o pianista Luiz Mauro Filho.

www.institutoling.org.br Os ingressos para acompanhar os shows no formato presencial são limitados e estão à venda no sitee na recepção do centro cultural. Os bilhetes podem ser comprados separadamente para cada espetáculo, por valores entre R$ 30,00 e R$ 50,00 (com opção de meia-entrada), ou em formato passaporte para toda a programação por R$ 150,00. As inscrições para assistir no formato online são gratuitas e devem ser feitas também no site do instituto.