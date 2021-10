Show de reabertura marca entrega das obras do Araújo Vianna

O Auditório Araújo Vianna reabriu ao público, neste sábado (9), às 19h, com shows que marcaram a retomada dos eventos após as restrições da pandemia e a entrega das obras pela Opinião Produtora à prefeitura de Porto Alegre . Participaram do evento o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, o secretário Municipal da Cultura, Gunter Axt, seu adjunto Clóvis André, os secretários municipais da Educação, Janaína Audino, dos 250 anos, Rogério Beidack, e do Meio Ambiente, Germano Bremm.

A entrega das reformas do Araújo Vianna foi realizada na parte externa do auditório. Internamente, foram feitos reforços estruturais, troca de pisos, reforma da parte elétrica, adequação de PPCI, pintura geral interna, externa e de estruturas metálicas, lavagem e manutenção da cobertura. A esplanada também ganhou paisagismo e bancos novos, troca e recuperação de ladrilhos, acessos com blocos de concreto permeáveis, espelho d’água e chafariz.

Às 21h, ocorreu o show Samba da Maria, com a cantora Maria Rita, primeiro espetáculo do anfiteatro, fora eventos-testes, depois de 20 meses de restrições dos eventos pela pandemia da Covid-19. De acordo com os protocolos sanitários, o auditório está autorizado a receber o público máximo de 2,1 mil pessoas.

O prefeito em exercício parabenizou os empresários da Opinião Produtora, responsáveis pela concessão junto à prefeitura. “Passamos por momentos muito difíceis nesta pandemia: perda de pessoas queridas, de empregos, de sonhos e a cultura foi uma das áreas mais atingidas. Estamos no momento da retomada, de reconstruir. Que bom poder celebrar hoje o reencontro das pessoas na cidade em um espaço tão rico e importante para Porto Alegre”, afirmou Ricardo Gomes.

Vianna. "Este prédio é um dos mais icônicos da nossa cidade, repleto de prêmios arquitetônicos, de histórias, de arte. É um local profundamente querido pela Capital. É uma satisfação vê-lo hoje recuperado."

Para o sócio da Opinião, Rodrigo Machado, a entrega deve seguir. “Temos um projeto para tornar este espaço ainda melhor para a cidade e já estamos começando a reforma no Teatro Tulio Piva.”

A secretária adjunta da Cultura do Estado, Gabriela Meindrad, enfatizou que a cultura gera muitos empregos e renda. “Por isso, recriamos a Secretaria de Cultura e investimos no setor para que seja fortalecido e que espaços como este possam receber nossos artistas.”