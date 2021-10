Obra '130+1' celebra aniversário de Bento Gonçalves na Feira do Livro da cidade

Nova obra do jornalista e fotógrafo Fabiano Mazzotti, 130+1 - Bento Gonçalves em preto & branco (296 págs., R$ 130,00) tem lançamento neste domingo (10), às 10h, na Via Del Vinho, Centro de Bento Gonçalves (RS), na programação da Feira do Livro do município. Na oportunidade, haverá sessão de autógrafos coletiva com os 130 autores dos textos. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

A requintada publicação em homenagem aos 130 anos da emancipação política de Bento Gonçalves. Chegando ao público somente um ano após essa data, exibe a melhor performance do conceito de ‘obra aberta’, incitando um olhar provocativo sobre o futuro - do município e daqueles que o representam.

Se a pandemia atrapalhou a confecção do livro no ano passado, ela não foi suficiente para demover o autor da ideia. Mazzotti, então, renovou o projeto e adicionou ao "130" um "+1" à proposta. Foi um título praticamente autoexplicativo. Ou seja, manteve o simbolismo do número relacionado à importante da data política do município e, ao mesmo tempo, anunciou que o livro chegaria um ano depois do aniversário.

Tudo na obra, praticamente, gira em torno do número 130. Construído de forma coletiva, o livro reúne o olhar do fotógrafo sobre cenários urbanos e rurais, com 130 imagens da cidade, sendo cada uma delas acompanhada por um texto de até 130 caracteres escrito por alunos de 34 escolas da cidade. Ao todo, 130 turmas dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, reunindo cerca de 3 mil alunos, participaram do projeto.

Cada turma recebeu uma das 130 imagens, e os alunos foram convidados a escrever sobre elas. As escolas, então, montaram suas comissões julgadoras e definiram os 130 alunos que melhor descreveram as situações. "Foi uma forma de trazer pertencimento comunitário aos jovens, estabelecendo uma maior conexão deles com a cidade e estimular as habilidades intelectuais", diz Mazzotti.

Com patrocínio de 131 empresas e também de entidades, o projeto oportunizou a entrega também de 130 Kindles - leitor de livro digitais - para os alunos que tiveram seus textos publicados no livro: "Essa foi uma maneira que encontramos de estimular a leitura nos jovens, já que são todos nascidos nessa era digital". 130+1 - Bento Gonçalves em preto &branco, oitava obra de Mazzotti, também vem com a marca da acessibilidade. Deficientes visuais terão contato com o conteúdo por meio de QR code em cada página, que permite acesso à descrição das fotos e narração dos textos em áudio. A obra também tem os textos traduzidos para três línguas, italiano, espanhol e inglês.

O título estará à venda nas bancas da Feira do Livro. Depois, estará disponível nas livrarias Aquarela, Dom Quixote, APP e Paparazzi, todas em Bento Gonçalves. Também é possível comprar de modo online pelo site https://loja.fabifoto.com.br.

Quem adquirir a obra, que estará sendo comercializada a R$ 130,00 - mais uma referência à data -, descobrirá mais uma curiosidade relacionada ao nome do livro e terá uma surpresa. Como entrega do resultado da operação de soma do título da obra, Mazzotti preparou 131 imagens para a publicação. E, assim como as outras 130, ela não ficará sem descrição. "Vamos informar que o livro está incompleto e que falta mais um autor para completar a obra", revela o jornalista. A 131ª imagem faz relação com a pandemia, e o autor do melhor texto, que precisa ser escrito em até 130 caracteres, também será premiado com um Kindle.

Para isso, ele precisará publicar o texto em suas redes sociais com #130mais1. Às vésperas de Natal, a hashtag será filtrada e a pessoa escolhida com o melhor texto será eleita, simbolicamente, como a 131ª autora do livro e receberá o leitor digital de livros das mãos do prefeito Diogo Siqueira. Mais uma curiosidade que será anunciada bem em frente ao maior símbolo da emancipação de Bento Gonçalves, a sua prefeitura.