Casacor RS traz muitas referências artísticas em 2021

Até 7 de novembro, a Casacor RS apresenta a sua 29ª edição na antiga sede do Hospital da Criança Santo Antônio (Avenida Ceará, 1.549), no 4º Distrito de Porto Alegre, especialmente revitalizada para o evento. Pelo segundo ano, o local expõe as novidades de arquitetura, decoração, design e arte a partir do olhar de 50 profissionais que compõem o elenco de nomes já consagrados e jovens talentos do mercado.

Com o tema A Casa Original, a mostra propõem uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro. A inspiração para esse conceito surgiu antes mesmo da pandemia que trancou todos em casa e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo.

A imersão através de variadas expressões artísticas está presente em diversos pontos da mostra. Logo na chegada, os visitantes serão recebidos por intervenções artísticas, como o mural do artista Bruno Schilling, apresentando a sua obra que passeia pelo abstracionismo geométrico e arte cinética. A curadoria dos trabalhos é de Viviane Possa, fundadora da Genuinaobra GO ART Planning, produtora cultural e art advisor. Um dos destaques é a Sala de Exposição Seiza, concebida pela arquiteta Fernanda Basso. O espaço propõe um conceito de essencialismo estético ligado à filosofia oriental, desenhado com arquitetura, arte e experiências que transcendem os sentidos.

Uma das novidades deste ano é a Loja Casa Original, que apresenta um mix de artesanato e design com peças exclusivas assinadas por artesãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. O ambiente é assinado pelos profissionais da Axxis Arquitetura e Cristiane Bergesch Arquitetura. Outra proposta é a Galeria e Loja de Arte, do escritório Território Arquitetura, com quadros fotográficos em fineart de artistas nacionais e internacionais selecionados pela Luka.Art.

Mais informações: casacor.com.br.