Felipe Karam apresenta síntese entre o jazz e a brasilidade

Segundo álbum solo autoral do violinista gaúcho Felipe Karam, Água de santo será lançado oficialmente nesta quinta-feira (14), às 20h, em show virtual gravado no Teatro do Sesc de Canoas.

Ingressos, por R$ 44,00, podem ser adquiridos pelo site Sympla. A apresentação será via YouTube, e o link de acesso é enviado por e-mail pouco antes do começo do espetáculo.

Em formato instrumental, Água de santo traz sonoridades ligadas a gêneros como choro, samba, chamamé, ijexá e baião, em uma síntese entre o jazz e as raízes da sonoridade brasileira. Karam se apresenta ao violino de cinco cordas, acompanhado de Max Garcia (violão), Miguel Tejera (baixo), Dani Vargas (bateria) e Antonio Flores (guitarra).