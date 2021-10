Estreia vídeo com adaptação cênica de conto de Jane Tutikian

Adaptação do conto homônimo de Jane Tutikian, o vídeo Contradições de Eva estreia nesta quinta-feira (14), às 21h, no canal Palavra e Sensibilidade do YouTube. A obra é parte do projeto de extensão Palavra e sensibilidade: leituras cênicas de contos de Jane Tutikian em ambiente virtual, promovido pelo Núcleo de Comunicação e Cultura do Instituto de Artes da Ufrgs. O acesso é gratuito, e o vídeo segue disponível no canal após a estreia.