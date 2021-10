Marcelo Delacroix celebra o passado e o futuro em espetáculo híbrido

O compositor e intérprete Marcelo Delacroix celebra seus 55 anos de vida e quatro décadas de música nesta quinta-feira (14), a partir das 20h, no palco do Teatro CHC Santa Casa (Independência, 75). O público presencial está limitado a 50 pessoas. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 10,00 (online) ou R$ 25,00 (modalidade presencial). Para quem for acompanhar em formato virtual, a exibição será no YouTube do CHC Santa Casa.