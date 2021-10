Fotógrafo Manoel Petry apresenta mostra no Espaço Cultural Correios

Neste sábado (9), o Espaço Cultural Correios Porto Alegre abre ao público a exposição Cidades Oníricas, composta por 30 imagens em overlaps do fotógrafo Manoel Petry. Com curadoria do artista e arquiteto Fábio André Rheinheimer, a mostra propõe uma releitura dos espaços urbanos por meio da técnica da sobreposição, trazendo movimento e resultados imprevisíveis às obras.

Cidades Oníricas fica em cartaz até 20 de novembro, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, com entrada franca. O uso de máscara é obrigatório no local. O Espaço Cultural Correios Porto Alegre está localizado no térreo do prédio do Memorial do RS (Sete de Setembro, 1.020), na Praça da Alfândega, com acesso pela lateral, na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico da Capital.

Em uma trajetória de mais de 25 anos na fotografia, Petry levou suas obras para 12 exposições nacionais. Em Milão, em Paris e em Bruxelas, lançou o livro e a exposição The Power of the Land, com imagens de famílias que produzem alimentos no campo no Brasil. Seus registros fotográficos já passaram pelo universo corporativo, pelas fotos de produto, pela perfeição gastronômica, como nas imagens para o livro do Chef Mauro Souza, do Hotel Sheraton Porto Alegre, e pelos instantâneos do fotojornalismo esportivo.

Mas é no imprevisível, proporcionado pela técnica do overlapping, que Petry se encontrou como artista. “A obra nasce das múltiplas exposições em um mesmo fotograma. A sobreposição muda tudo e me encanta criar um resultado que nunca vai se repetir. Com a técnica, consigo trazer um pouco da pintura para a foto. O movimento da câmera é o meu pincel e a luz é a minha tinta”, explica o fotógrafo.

Imagens e informações da exposição também estão disponíveis em manoelpetry.com/exposicao-cidades-oniricas.