Música e artes visuais marcam reabertura do Café Fon Fon em Porto Alegre

Após mais de um ano e meio fechado ao público, o Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) reabre a partir deste fim de semana, com uma agenda voltada à música e às artes. A programação começa na sexta-feira (8), com o lançamento da exposição Sambas, pontos e devoções, com o artista plástico e carnavalesco Luciano Santos, e o show da InDuo, com os anfitriões Luizinho Santos e Bethy Krieger.

A mostra, que estará aberta a partir das 20h, mescla textos de música e arte visual, em obras estruturadas a partir da colagem analógica e criadas especialmente para a ocasião. A exposição fica aberta até 8 de dezembro, com entrada franca. O show da InDuo começa às 21h, e traz música autoral e clássicos da MPB e jazz, com ingressos a R$ 25,00.

No sábado (9), às 21h, o guitarrista norte-americano Phill Fest vem a Porto Alegre lançar o CD Cafe Fon Fon no mesmo palco que batiza o disco. Serão apresentadas as músicas autorais gravadas no álbum, além de canções de Manfredo Fest, Nico Bueno e Bethy Krieger e clássicos da Bossa Nova. Entradas custam R$ 35,00; exemplares do CD estarão à venda no local, pelo preço promocional de R$ 20,00.