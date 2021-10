Percussão e cultura popular em debate online pelo Instagram

A nova edição da live No avesso do samba recebe nesta quarta-feira (13), às 20h, duas convidadas que são percussionistas e pesquisadoras da cultura popular. Promovido pela cantora e compositora gaúcha Pâmela Amaro, e com transmissão ao vivo pelo perfil do seu Instagram (@apamelaamaro), o encontro desta semana conta com a participação de Alma de Lívia e Rayra Maciel.