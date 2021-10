Novo single de Bibiana Dulce e Antonio Flores tem lançamento no YouTube

A cantora e intérprete uruguaia Bibiana Dulce e o violonista e guitarrista Antonio Flores revisitam Alfonsina y el mar, eternizada na voz de Mercedes Sosa, em novo single. O clipe, dirigido por Rafael Vebber, irá estrear nesta quarta-feira (13), às 20h, no canal de YouTube da Bibi Jazz Band.

A força lírica da poeta Alfonsina Storni foi celebrada pelo canto de Mercedes Sosa nesta canção, parceria do pianista Ariel Ramirez com o historiador Felix Luna, na qual a cantora e os compositores argentinos dramatizam a morte da poetisa, há oito décadas.

A música foi apresentada pela primeira vez em 1969 no disco Zamba para no morir e, 52 anos depois, ainda é uma referência no cancioneiro popular. "Nem todas as canções têm a força e a veracidade que contém esta história. A vida de Alfonsina foi marcada por diversas dificuldades, antes mesmo do seu nascimento, e nos mostra, mais uma vez, como a estrutura patriarcal pode oprimir a vida artística e pessoal de uma mulher", destaca Bibiana.