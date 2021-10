Gaúcho Ricardo Lage assina direção de fotografia do clipe 'Preta aço'

Com direção de fotografia assinada pelo publicitário e fotógrafo gaúcho Ricardo Lage, o clipe Petra aço tem lançamento marcado para este domingo (10). A música, de autoria de Sarah Arcângella, é interpretada brilhantemente por Nega Yza, cantora, atriz e dançarina de Belém do Pará.

Natural de Porto Alegre, o videomaker atua no mercado fotográfico há mais de 20 anos, já tendo trabalhado também como músico freelancer em bandas locais. Com muita experiência técnica no domínio da luz e na direção de modelos, Ricardo opera principalmente nas áreas de produção de conteúdo, publicidade e moda, e há alguns anos vem criando materiais para a produção de videoclipes.

O projeto, lançado neste domingo ao lado de Nega Yza, foi todo filmado com câmera na mão, misturando diferentes formatos e aproveitando locações importantes de Belém como o Mercado do Ver-o-Peso, a Feira do Açaí e a Praça Frei Caetano Brandão.

Preta aço fala de uma forma otimista e determinada sobre as lutas, sonhos e dificuldades de ser uma mãe negra, solteira e de periferia que vive de arte.

“A luz da cidade de Belém é única e particular, muito diferente de outras capitais brasileiras. Tem uma luz dourada que é constantemente filtrada pelas nuvens, pois o clima é muito instável e varia bastante, entre sol e chuva. Fizemos tudo de forma independente e sem recursos, uma galera parceira se juntou e mandou ver a produção durante uma tarde, aproveitando bem o clima e a luz Belenense, ” explica Lage.