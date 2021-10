Shows celebram 152 anos do Mercado Público de Porto Alegre

Um dos patrimônios culturais de Porto Alegre completou 152 anos e programa um elenco de atrações musicais para os frequentadores. O Mercado Público terá seis dias de shows híbridos com artistas de diferentes estilos dos dias 14 a 16 e de 21 a 23 de outubro.

A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) divulgou a agenda presencial que ocupará o segundo andar do empreendimento no Centro Histórico da Capital. O Mercado completou mais um ano no domingo (3).

Entre as atrações, estão Tonho Crocco, previsto para o último dia, além de João de Almeida Neto e Guri de Uruguaiana. Na plateia presencial, 200 convidados assistirão ao vivo, seguindo os protocolos sanitários da pandemia de Covid-19.

O público que não estiver no local poderá assistir ao vivo no canal no YouTube da Opinião Produtora, responsável pela programação artística. A iniciativa tem apoio da associação dos mercadeiros e da prefeitura. O financiamento é do Pró-Cultura, do governo gaúcho.

"Gostaríamos de fazer uma programação que chegasse a um número muito maior de pessoas, só que, infelizmente, isso ainda é inviável. No entanto, vamos oportunizar que todos que tenham interesse consigam assistir de casa", disse a presidente da Ascomepc, Adriana Kauer.

Cada mercadeiro vai receberá um número de ingressos para distribuir.

Seis dias de shows marcam aniversário do Mercado Público em outubro:

Horário: sempre às 21h

Cada dia:

Dia 14: João de Almeida Neto

Dia 15: Guri de Uruguaiana

Dia 16: Rafael Malenotti e banda

Dia 21 de outubro, 21h: Serginho Moah

Dia 22: The Beatles no Acordeon

Dia 23: Tonho Crocco e Partenon 80

Pelo YouTube: